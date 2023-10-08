الجيش الإسرائيلي: بدء عمليات إخلاء السكان من عدة مستوطنات مجاورة لقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عمليات إخلاء السكان من عدة مستوطنات مجاورة لقطاع غزة.



وأفاد موقع «فلسطين اليوم»، بأن الاحتلال بدأ بإخلاء 5 مستوطنات كمرحلة أولى من غلاف غزة، وذلك في خبر عاجل له، مساء الأحد.



ونقلت قنوات إخبارية عربية، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، قولها إن الجيش قرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في منطقة غلاف غزة.



كما أشارت إلى أن «الجيش الإسرائيلي طلب من سكان حي الدرج في غزة مغادرته؛ استعدادا لقصفه».



وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يخلي المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، في ظل الحرب الدائرة مع حركة حماس.



وقال المتحدث باسم الجيش ريتشادر هيخت، اليوم الأحد، إنه تم نقل الآلاف إلى أماكن أخرى في إسرائيل.



وقد أعلن الجيش، المنطقة حول القطاع الساحلي منطقة محظورة. وقال هيخت إن الجيش مازال يبحث عن مهاجمين محتملين في ثمان نقاط بجنوب إسرائيل.



ويشار إلى اختراق الحاجز إلى قطاع غزة من 29 نقطة، يتم تفتيشها جميعها الآن. وأوضح هيخت أنه يتم مهاجمة المهاجمين المحتملين الجدد جوا في هذه النقاط.