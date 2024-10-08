قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستظل شريكا استراتيجيا لبلاده، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها أنقرة للشعب السوداني.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن ذلك جاء خلال لقاء بمدينة بورتسودان جمع البرهان مع سفير تركيا لدى الخرطوم فاتح يلدز، بحضور وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، وفق بيان لمجلس السيادة.

وأكد البرهان ،خلال اللقاء، على "عمق العلاقات السودانية التركية"، مشيدا بما "تقدمه تركيا من مساعدات للشعب السوداني".وقال البرهان: "تركيا ستظل شريكا استراتيجيا للسودان".

من جانبه، أكد السفير التركي في حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "أكس" اللقاء مع البرهان، ووقوف تركيا إلى جانب السودان "في كل الظروف".

وقال يلدز: "قمت بزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأكدت عزم تركيا على التعاون مع السودان سياسيا واقتصاديا، وأننا سنقف إلى جانب الشعب السوداني في كل الظروف".

وفي 23 سبتمبر الماضي، وصلت ميناء بورتسودان على البحر الأحمر سفينة تركية نقلت مساعدات إغاثية لمتضرري الحرب والسيول والأمطار، وذلك بعد سفينة أولى وصلت في 19 يوليو الماضي.

ومنذ أبريل 2023، تتواصل حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نحو 21 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.