أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء برنامج القوافل الطبية المجانية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية"، واستمرارًا لمبادرة "100 يوم صحة" التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف تكثيف القوافل الطبية العلاجية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى المناطق الجبلية.

وأوضحت الدكتورة مروة السيد عطية، مدير القوافل الطبية، أنه تم إطلاق القوافل الطبية لشهر أكتوبر لتقديم الخدمة لمواطني المحافظة، تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة. تم تنظيم القوافل في عدة مناطق على مدار يومين، منها تجمع أبو جعدة وقرية س مسلة، وأبو صويرة بمدينة رأس سدر، بالإضافة إلى أودية "تال، غرندل، الرملة، البدع" في مدينة أبوزنيمة.

وقدمت القوافل الطبية خدماتها لـ 1371 مواطنًا، بينهم 123 مستفيدًا من خدمات المبادرات الرئاسية. كما استفاد 624 مواطنًا من العيادات الخارجية، وأجريت تحاليل طبية لـ 146 مواطنًا، بينما تلقى 594 مواطنًا العلاج من الصيدلية. إضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 177 مواطنًا.

وأكدت الدكتورة مروة أن هناك ندوة ستُعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين بالمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، مشددة على استمرار القوافل الطبية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتوصيل الخدمات الطبية إلى جميع المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها في كافة مدن المحافظة.