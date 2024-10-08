وزير خارجية إيران يزور دولا بالمنطقة بينها السعودية للتشاور لوقف جرائم إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه سيتوجه إلى السعودية ودول المنطقة لمواصلة المشاورات لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن عراقجي قوله قال في تصريح على هامش ملتقى «طوفان الأقصى: بداية نصر الله»: «تستمر مشاوراتنا بشأن التطورات في المنطقة لمنع جرائم الكيان الصهيوني. فبعد المشاورات في نيويورك والدوحة، قمت بزيارة إلى بيروت ودمشق. وسأواصل هذا المساء هذه الزيارات وأتوجه إلى السعودية ودول المنطقة. نسعى لاتخاذ تدابير لوقف هذه الجرائم».

وأضاف: «سياسة إيران هي دعم المقاومة ولن نحيد عن ذلك بأي شكل من الأشكال.. المشاورات لوقف الجرائم وإدانة الكيان.. لقد قلنا مرات عديدة أن إيران لا تريد الحرب، رغم أننا لا نخشى الحرب».

وأشار إلى أن بلاده مستعدة لأي سيناريو، موضحًا أنه تم تحديد جميع الأهداف الضرورية، وتابع: «سياستنا هي وقف الصراعات والوصول إلى هدنة مقبولة وتحظى بموافقة المقاومة».

ولفت إلى أن بلاده طلبت عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية، موضحًا أنه يجري التنسيق لإتمام الزيارة.