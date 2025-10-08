رئيس وزراء فرنسا المستقيل: يمكن التوصل لاتفاق بشأن الميزانية وتقليص احتمال انتخابات مبكرة

أبدى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، تفاؤل حذر، اليوم الأربعاء، قائلا إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد بحلول نهاية العام، مما يقلص احتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

ويأتي ذلك في وقت من المقرر فيه أن يختتم لوكورنو محادثاته، اليوم الأربعاء، مع أحزاب مختلفة ويقدم تقريرا للرئيس إيمانويل ماكرون حول ما إذا كان قد وجد طريقة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال لوكورنو، للصحفيين بعد اجتماعاته، أمس الثلاثاء، مع أحزاب المحافظين ويمين الوسط، وقبل اجتماعه مع الحزب الاشتراكي: "هناك استعداد للتوصل إلى ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر من هذا العام".

وأضاف: "هذا الاستعداد يخلق زخما وتقاربا واضحا، مما يقلص من احتمالات حل (البرلمان)"، مشيرا إلى أنه سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة نتائج اجتماعاته ومعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وواجه ماكرون دعوات متكررة من المعارضة في الأيام القليلة الماضية للدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية.

وفي وقت سابق، قدم لوكورنو استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات فقط من الإعلان مساء الأحد عن تشكيلها، الذي لاقى رفضا من الحلفاء والمعارضين على حد سواء.

وتُعد هذه الحكومة الأقصر عمرا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.