بوتين يصل دوشنبه ويلتقي نظيره الطاجيكستاني

بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء زيارة دولة إلى طاجيكستان تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها سلسلة من الاجتماعات مع قادة دول كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي سابقا.

وتكتسب العلاقات التجارية وغيرها من الروابط مع طاجيكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى أهمية متزايدة بالنسبة لروسيا في ظل العقوبات الغربية الواسعة المفروضة عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ووصل بوتين إلى العاصمة دوشنبه، حيث سيعقد محادثات مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، تليها قمة بين روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى بمشاركة قادة كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويوم الجمعة المقبل، سينضم إليهم قادة أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس لعقد اجتماع أوسع لرابطة الدول المستقلة، وهي تحالف فضفاض يضم عددا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.

ويعد رحمان، صاحب أطول مدة في السلطة بين القادة السوفييت السابقين، إذ يتولى الحكم منذ نحو 33 عاما.

وتولى رحمان، الذي يبلغ من العمر 73 عاما، السلطة في عام 1992 عقب حرب أهلية مدمرة اجتاحت البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث قام بسحق أو تهميش كل أشكال المعارضة لحكمه بعد فترة وجيزة من توليه السلطة، ثم دفع لاحقا إلى إجراء تعديلات دستورية تتيح له الحكم مدى الحياة.

أما بوتين، الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والسبعين، أمس الثلاثاء، فقد أمضى في السلطة في روسيا ربع قرن فقط حتى الآن.

وتحتفظ روسيا بقاعدة عسكرية في طاجيكستان، التي تشترك مع أفغانستان في حدود لا تحظى بإجراءات أمنية كافية يبلغ طولها 1300 كيلومتر (810 أميال).

وتعد طاجيكستان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في عام 2023 مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة ناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنه لا يواجه خطر الاعتقال في هذا البلد الذي يعتمد على العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية الوثيقة مع موسكو.

وفي سبتمبر 2024، قام بوتين بزيارة رسمية إلى منغوليا، وهي أيضا دولة عضو في المحكمة، لكنها تجاهلت الدعوات لاعتقاله.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طاجيكستان، اليوم الأربعاء، إلى اعتقال بوتين، محذرة من أن عدم قيامها بذلك سيظهر "استخفافا تاما بمعاناة ضحايا جرائم القوات الروسية في أوكرانيا".

وتواصل روسيا رفضها الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن مذكرة التوقيف أدت إلى تقييد تحركات بوتين الخارجية، حيث اضطر إلى تجنب زيارة الدول التي تعترف بأحكام المحكمة.

وكانت القمة التي عقدها بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في أغسطس الماضي هي أول زيارة له إلى الغرب منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022. ولأن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها لم تكن ملزمة بأي شكل من الأشكال باعتقاله.