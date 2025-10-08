الرئيس السيسي عن مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة: الكلام اللي وصلني مُشجع جدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب غزة تضم وفودًا مصرية وأمريكية وقطرية وإسرائيليين بجانب وفد حركة حماس.



وأضاف في كلمة خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثين مهمين للغاية إلى شرم الشيخ، وقد وصلوا بالأمس بالفعل.

وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».

وعبر الرئيس السيسي عن تطلعه لانتهاز هذه الفرصة والحرص على أن تكون نهاية هذه الحرب من خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ.

ودعا الرئيس السيسي، الرئيس ترامب للاستمرار في إرادته من أجل إنهاء الحرب، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الإطار، موضحًا أن هناك تكليفًا صدر للمبعوثين الأمريكيين بالتوصل إلى إنهاء الحرب خلال تلك الجولة من المفاوضات.