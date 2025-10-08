إقلاع الطائرة الـ18 من الحرس الجوي الكويتي الثاني بـ10 أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

أقلعت اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الـ18 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش بمصر، محملة بـ10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع، إن دولة الكويت تواصل جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين.

وأوضح المغامس، أن الجسر الجوي الكويتي الثاني يمثل تلاحم جميع الجهات الرسمية والخيرية في البلاد مبينا أن المساعدات تأتي ضمن الجهود المتواصلة للتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في إنجاح المهمة الإنسانية التي تجدد عطاء البلاد وتأتي ضمن الجهود الثابتة لموقف الكويت في نصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل على التنسيق المستمر مع سفارة الكويت في مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.