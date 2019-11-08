مسئول سعودى: لم ننظر بعد فى اتهام واشنطن لمواطنين سعوديين بالتجسس على «تويتر»

العاهل السعودى يجرى محادثات فى الرياض مع مديرة المخابرات المركزية الأمريكية

صرح مسئول سعودى، أمس، أن المملكة لم تنظر بعد فى قضية اتهام القضاء الأمريكى ثلاثة أشخاص، بينهم سعوديان أحدهما موظف سابق فى «تويتر» وأمريكى كان يعمل فى الشركة نفسها، بالتجسس على مستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعى وجهوا انتقادات للعائلة المالكة فى السعودية.

وقال مسئول سعودى لصحفيين فى واشنطن، مشترطا عدم كشف اسمه، إن المملكة لم تنظر بعد فى هذه القضية، مضيفا: «لكن يُمكننى أن أخبركم بأننا نتوقع من جميع مواطنينا احترام قوانين الدول التى يعيشون فيها»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال النائب العام الأمريكى ديفيد أندرسون فى بيان إن «الشكوى الجنائية التى كشف عنها تتهم عناصر سعوديين بالبحث فى الأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمى تويتر».

واتهم السعودى على آل زبارة (35 عاما) والأمريكى أحمد أبو عمو (41 عاما) باستخدام صفتهما كموظفين فى تويتر للحصول على عناوين بروتوكول الانترنت والبريد الالكترونى وتواريخ الولادة من حسابات على تويتر، ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.

أما السعودى أحمد المطيرى (30 عاما) فهو متهم بأنه قام بدور وساطة بين الرجلين وحكومة بلده. كما يشتبه بأنه ساعد آل زبارة على الفرار من الولايات المتحدة فى نهاية 2015 بعدما طرحت عليه إدارة تويتر أسئلة للمرة الأولى.

ونشر مكتب التحقيقات الفبدرالى الأمريكى «إف.بى .أى» عبر صفحته الخاصة على «تويتر»، صور آل زبارة والمطيرى لكن لم ينشر صورة أحمد أبو عمو.

وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أجرى، أمس الأول، محادثات فى الرياض مع مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى ايه» جينا هاسبل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن الملك وهاسبل ناقشا «الموضوعات ذات الاهتمام» المشترك بحضور عدد من المسئولين السعوديين بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وجاءت الزيارة بعد ساعات على اتهام القضاء الأمريكى ثلاثة أشخاص، بينهم سعوديان أحدهما موظف سابق فى «تويتر» وأمريكى كان يعمل فى الشركة نفسها، بالتجسس على مستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعى وجهوا انتقادات للعائلة المالكة فى السعودية.