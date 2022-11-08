استكمال اللمسات الأخيرة للانتخابات النصفية الأمريكية و 41 مليونا اقترعوا مبكرا

استكمل المرشحون بالولايات المتحدة ، حتى مساء الإثنين، اللمسات الأخيرة قبل بدء الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي والتي تجري اليوم.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في فعالية أمام حشد من الديمقراطيين في ولاية ميريلاند بينما شارك الرئيس الأمريكي السابق في فعالية لدعم المرشح الجمهوري جي دي فانس بولاية أوهايو.

وتجرى هذه الانتخابات، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية، على جميع مقاعد مجلس النواب بالكونجرس " 435 " مقعدا بالإضافة إلى 35 مقعدا من بين 100 مقعد بمجلس الشيوخ إلى جانب انتخاب 36 من حكام الولايات.

وأدلى أكثر من 41 مليون ناخب أمريكي بالفعل في الاقتراع المبكر في 47 ولاية.

ودعا بايدن أنصاره للإقبال على صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات التي وصفها بأنها واحدة من أهم الانتخابات في حياة الشعب الأمريكي، معتبرا أن حياة المواطنين سوف تتشكل بحسب ما سيحدث خلال العام المقبل والعامين التاليين.