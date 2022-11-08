تألق المصريين في بطولة العالم للجامعات للاسكواش

تأهل مصطفى عسل الى نصف نهائي منافسات الفردي ببطولة العالم للجامعات للاسكواش بعد فوزه اليوم على لاعب هونج كونج لاي شيوك بثلاثة اشواط دون مقابل في الدور الثاني، ثم فوزه على الجنوب افريقي داني تريستن بنفس النتيجة في ربع النهائي.

ويواجه مصطفى عسل المصنف الثالث عالميا زميله يحيى النوساني غدا في مباراة نصف النهائي، بعدما تأهل النوساني بفوزه على لاعب هونج كونج كا هي هو بنتيجة ٣-٠ في الدول الثاني ثم على التشيكي وندر اورليتش في ربع النهائي بنفس النتيجة.

كما تأهل مصطفى السيرتي لمواجهة التشيكي ديفيد زيمان في نصف النهائي بعد فوزه في ربع النهائي على البولندي فيليب جاروتا ٣-٠.

وفي منافسات فردي اللاعبات تأهلت نور ابو المكارم الى نصف النهائي بفوزها اليوم على الكورية يوون جانج ٣-٠ في الدور الاول، وعلى الهولندية فلور ماس بنفس النتيجة في ربع النهائي.

في حين فازت سنا ابراهيم على الهولندية مي ميجان ٣-٠ في الدور الاول، وعلى الفرنسية نينون ليمارش بنفس النتيجة في ربع النهائي لتتأهل لمواجهة الاسبانية مارتا فرنانديز في نصف النهائي غدا.