وزير الخارجية الإسرائيلي يزعم: حماس تحتجز 30 طفلا تقل أعمارهم عن 18 سنة

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن حركة حماس تحتجز 30 طفلا تقل أعمارهم عن 18 سنة في قطاع غزة.

وقال في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، وبصحبته عدد من أسر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، إن أسر المحتجزين يعيشون كابوسا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب بتحرك المجتمع الدولي للعمل على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى حماس.

واعتبر الوزير الإسرائيلي، بأن هناك رابطا واحد بين حركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثي في اليمن، وهو إيران التي اتهمها بدعم الإرهاب، على حد زعمه.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

فيما تحتجز المقاومة الفلسطينية نحو 250 أسيرا في غزة، وتربط إطلاق سراحهم بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين.



