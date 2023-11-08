بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة الآن يمكّن حماس من تكرار هجمات 7 أكتوبر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن من يدعُ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عليهم وضع الكيفية المناسبة لمعالجة النتيجة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار الآن يعني أن حركة حماس ستظل باقية وقادرة على تكرار هجمات السابع من أكتوبر مرات عدة.



وشدد على ضرورة وضع الشروط المناسبة للسلام، مؤكدا أن بلاده تريد انتهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.



ولفت إلى أنه يجب البحث عن سلام دائم، يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وفي ظل حقوق متساوية.



ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.