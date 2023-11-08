تأثر 10 ملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت بسبب انقطاع الخدمة بأستراليا

أدى انقطاع كامل لخدمات شركة "أوبتوس" للاتصالات في أستراليا، وهي ثاني أكبر مقدم لخدمات الهاتف المحمول في البلاد، إلى تعطل الخدمة لدى أكثر من 10 ملايين مستخدم، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يتمكن العملاء في أنحاء البلاد من إجراء المكالمات أو الاتصال بالإنترنت.

وأفاد تقرير لمحطة "نيوز 9" الإخبارية، بأن العطل يعد أكبر انقطاع للاتصالات في تاريخ البلاد. ومن جانبها، قالت الشركة في بيان لها نشرته عند منتصف نهار اليوم، إنه من المرجح أن يستغرق استعادة عمل الشبكة، ساعات.

وقالت كيلي باير روزمارين، المديرة الإدارية لشركة "أوبتوس"، لمحطة "2 جي بي" الإذاعية في سيدني، إن "الخبر السار هو أننا لدينا سبيلا لاستعادة الشبكة بأكملها، ولذلك فإننا نطرح الأمر بصورة تدريجية بينما نتحدث".

وأضافت: "إنه أمر نادر الحدوث ، وبمجرد أن نتوصل إلى ما حدث بالضبط، سنتقدم بالتفاصيل".

ولم يتضح بعد سبب حدوث الانقطاع، إلا أن السلطات استبعدت أن يكون هجوما إلكترونيا.