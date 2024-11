حكاية بينات السنجاب الذي ساهم في وصول ترامب إلى البيت الأبيض

في خضم الانتخابات الأمريكية وحمى المنافسة على السلطة، ظهرت قصة غير متوقعة لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام. لم يكن بطل القصة سياسياً معروفا أو نجما لامعا، بل كان سنجابا صغيرا، يعرفه الجميع باسم "بينات Peanut"، ليساهم بحضوره غير المتوقع في ترجيح كفة دونالد ترامب في بعض الأوساط الناقمة على سياسات الحزب الديمقراطي.

وعشية الاقتراع كان السنجاب بينات من المحاور الرئيسة لخطاب نائب ترامب چي دي ڤانس الذي وصف قيادات الحزب الديمقراطي بأنهم "قتلوا السنجاب" وأنهم لا يهتمون بدخول مئات الآلاف من المجرمين إلى الولايات المتحدة (يقصد المهاجرين غير النظاميين) في حين أنهم يهتمون بقتل حيوان أليف.

قبل نحو 7 سنوات، التقط مارك لونجو، الذي يعيش في مدينة نيويورك، سنجابا صغيرا على وشك الموت بعد أن فقد والدته التي صدمتها سيارة. قرر مارك أن يأخذه معه إلى منزله ويعتني به، ليصبح "بينات" عضوا جديدا في العائلة. ومع الوقت، أصبح السنجاب المدلل محببًا إلى قلوب الأسرة والجيران.

ربطت بينات ومارك علاقة قوية تجلت في مقاطع الفيديو والصور التي اعتاد مارك نشرها على إنستجرام، حيث يظهر فيها بينات بقبعته الصغيرة يلتهم البندق بمرح، أو يقفز على كتف مارك برشاقة. سرعان ما جذب هذا السنجاب الصغير قلوب المتابعين على منصات التواصل، وأصبح له جمهور واسع يقدر بمئات الآلاف ممن يشاركون مقاطع الفيديو الخاصة به ويعلقون على صوره.

I feel so sorry for this guy. The government came and took his squirrel “Peanut”, which he’s owned for 7 years, and another pet raccoon and euthanized them both, for no apparent reason.



“Peanut” was the mascot for his animal non-profit and had a social media following of over a… pic.twitter.com/5EfoOKqelE