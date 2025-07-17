فرج عامر ناعيا ميمي عبد الرازق: رحل رفيق الدرب

نعى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ببالغ الحزن والأسى، ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

وأعرب فرج عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" عن خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية برحيل قامة بحجم عبد الرازق، الذي وصفه بأنه كان رفيق دربه وساهم بشكل كبير في إنجازات النادي.

أكد عامر أنه كان معه في "جميع الأوقات" وأن عبد الرازق كان له دور محوري في اكتشاف العديد من اللاعبين الموهوبين، أبرزهم النجم الحالي طارق حامد. ووصفه بأنه كان يتمتع "بروح حلوة"، وكان "صبورًا، إنسانًا، محترمًا، ومتسامحًا".

وأضاف فرج عامر أن ميمي عبد الرازق كان له دور كبير في صعود سموحة من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز، وذلك بفضل قدرته على تكوين فريق من اللاعبين الذين أصبحوا من نجوم مصر الآن، كما أشاد بقدرته على التعامل مع التحديات، واصفًا إياه بـ"رجل المواقف الصعبة" الذي كان "مليئًا بالحلول للمشاكل" و"مخلصًا جدًا" في عمله.

وفي سياق آخر، تطرق فرج عامر إلى تعديلات قانون الرياضة، مؤكدًا أن أي تعديلات ستكون في صالح الرياضة المصرية، وأن البرلمان وافق عليها، كما توقع رئيس سموحة أن يكون الموسم الكروي الحالي "صعبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن خريطة الدوري والكرة في مصر خلال السنوات القادمة ستتغير، قائلاً: "خريطة الدوري المصري ستتغير الموسم الجديد".

وتحدث فرج عامر أيضًا عن ظاهرة ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري، عازيًا ذلك إلى ندرة اللاعبين المهاريين، وذهاب البعض منهم إلى دول الخليج بسبب الرواتب المرتفعة، مضيفا أن حل هذه المشكلة في اعتماد الأندية على قطاع الناشئين لتقليل عقود هؤلاء اللاعبين الذين أصبحوا نجوم، ودعا إلى تعاون بين الأندية الاستثمارية والأندية الشعبية لتحقيق توازن أكبر في سوق الانتقالات والارتقاء بالكرة المصرية.

ودعا فرج عامر، إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في النظام المالي للدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المسابقة "لا تأخذ حقها" اقتصاديًا، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لرفع إيرادات الدوري بشكل كبير لجذب المزيد من الرعاة، وفتح المجال أمام الاستثمار الحقيقي في الأندية.

وأوضح فرج عامر أن قيمة مكافأة الدوري يجب أن ترتفع بشكل هائل لتصل إلى 100 مليون جنيه مصري، بدلًا من الـ5 ملايين جنيه الحالية، معتبرًا أن هذا الفارق الكبير لا يتناسب مع حجم المسابقة وأهميتها، كما اقترح بيع حقوق بث الدوري المصري للقنوات العربية، مما قد يسهم في زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ ويمنح الدوري انتشارًا أوسع.

وشدد رئيس سموحة على أهمية طرح شركات الكرة في البورصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستوفر شفافية أكبر وتجذب استثمارات ضخمة. وعبر عن رفضه القاطع لامتلاك الشركات لنسبة 60% أو 70% من اللاعبين بهدف التجارة فيهم، معتبرًا أن هذا يعيق التطور الحقيقي لكرة القدم ويحولها إلى مجرد سلعة تجارية.