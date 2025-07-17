أعلن محمد ثابت، المتحدث الرسمي باسم قطاع كرة القدم في النادي الأهلي تقدمه باستقالته من منصبه قبل عدة أسابيع، موجهًا الشكر لمحمود الخطيب، رئيس الأحمر.

وكتب محمد ثابت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقدمت باستقالتي من منصب مسؤول الإعلام والمتحدث الرسمي لقطاع الكرة، لكني فضلت عدم الإعلان عنها سابقاً نظرا لارتباطات الفريق المهمة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أعتز بالفترة القصيرة التي قضيتها في النادي الأهلي الكبير، وأكن له ولمسؤوليه ولجماهيره العظيمة الكثير من الاحترام".

وأتم محمد ثابت تصريحاته قائلًا: "مرة أخرى، أشكر جماهير الأهلي ومحمود الخطيب وكذلك القدير محمد رمضان الذي كان له دورًا بارزًا في قبولي لهذه المهمة وأتمنى للجميع التوفيق المستمر".