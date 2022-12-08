يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على وشمال الصعيد حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهـا 23 14

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 14

دمياط 23 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

شلاتين 27 18

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 12

وادى النطرون 24 13

مطروح 24 12

السلوم 25 11

سيوة 24 10

العريش 22 12

رفح 22 13

الطور 24 14

كاترين 19 05

رأس سدر 24 13

نخل 22 06

طابا 22 14

نويبع 23 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 26 17

مرسى علم 26 18

الفيوم 24 13

بني سويف 24 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 25 11

قنا 26 11

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 11

أبو سمبل 26 12

أبو رماد 26 19

رأس حدربة 25 20