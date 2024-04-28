الزمالك يتقدم على دريمز الغاني بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام دريمز الغاني المقامة حاليًا على ملعب بابا يارا بكوماسي، متقدمًا بهدفين دون رد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل حمزة المثلوثي هدف التقدم لفريق الزمالك عند الدقيقة 13، بعد تمريرة حاسمة من زميله أحمد سيد «زيزو».

فيما أضاف المهاجم البنيني سامسون أكينولا الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 28، بعد تمريرة مساعدة من زميله مصطفى شلبي.

وشهد الشوط الأول من المباراة تألق حارس الزمالك محمد عواد، بعدما تصدي لتسديدتين من جون أنطوي وبواتنج منساه في الدقيقتين 31 و 45.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى تفادي الخسارة في الشوط الثاني من المباراة، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.