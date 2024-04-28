أمين سر حركة فتح بهولندا: مصر والأردن هما الرئتان للقضية الفلسطينية

شدد أمين سر حركة فتح بهولندا زيد تيم، على أهمية وضع استراتيجية جديدة وفق أجندة فلسطينية، تتوافق مع تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمن خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، الدور الذي تلعبه كل من مصر والأردن، مشيرًا إلى أنهما الرئتان للقضية الفلسطينية.

ونوه أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ«حرب إبادة حقيقية»، خاصة مع استشهاد 34 ألفا و350 شهيدا، وإصابة أكثر من 77 ألفا و400 جريح، وفقدان أكثر من 12 ألفًا أمام مرئى ومسمع العالم.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجهود المبذولة اليوم؛ من أجل توضيح الرواية والرؤية الفلسطينية لفضح هذا الاحتلال وممارساته غير المسبوقة، منوهًا أن الكثير من المناطق الفلسطينية مثل الشجاعية ورفح والنصيرات تتعرض للقصف المتواصل.

وأضاف: «لزام على هذا العالم أن يقول كلمة حق مع وجود إعلام غربي يستخدم في مصالح شخصية ويكيل بمكيالين لتشويه الصورة الفلسطينية من خلال بعض الروايات غير المنطقية»، مشيدا بـ«القاهرة الإخبارية» لتقديمها الرواية الحقيقية.