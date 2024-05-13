حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم بطائرات درون

أعلن "حزب الله"، الاثنين، أنه قتل وأصاب جنودا إسرائيليين في هجوم بطائرات بدون طيار (درون)، فيما أفاد إعلام عبري بانفجار طائرتي درون شمالي إسرائيل دون إصابات.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره شنوا صباح الاثنين "هجوما جويا ‏بسرب ‏من الطائرات بدون طيار (درون) الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضح أنهم كانوا "في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب (مستوطنة) بيت هلل، وأصابت (المسيرات) أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح".‏

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) والقناة "12" (خاصة) أن طائرتين بدون طيار (درون) مفخختين أُطلقتا من لبنان "وانفجرتا بالقرب من بيت هلل، دون تفعيل صفارات الإنذار، ودون التسبب في إصابات".

وحتى الساعة 09: 20 "ت.غ"، لم تتوفر إفادة من الجيش الإسرائيلي.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، خلف مئات بين شهيد وجريح معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 8 أكتوبر، لحرب إسرائيلية أسفرت عن أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.