حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح وجنود إسرائيليين جنوب بيت هلل

أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الإثنين، جنودا إسرائيليين في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 الإسرائيلية جنوب "بيت هلل"، بمسيرات انقضاضية، كما استهدفوا "ثكنة يفتاح" الإسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 0620 من صباح يوم الاثنين 13-5-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع المستحدث لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل، وأصابت أهدافها بشكل مباشر، وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح".

وفي بيان ثان أعلن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها، هاجمها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1035 من صباح يوم الاثنين 13-5-2024 بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها."

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الإثنين على بلدة "شيحين" في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنه مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.