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أفاد مسئول فلسطيني، اليوم الاثنين، بأنّ السلطة رفضت إدارة معبر رفح تحت حكم إسرائيل.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» عن المسئول - الذي لم تكشف هويته - قوله إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي رفضت ذلك.

ووفق المصدر نفسه، قال المسئول الفلسطيني: «السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية».

وأضاف: «السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء».

وكانت إسرائيل قد سيطرت قبل أيام على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.