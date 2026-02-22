رئيس إنبي يكشف سر ارتداء كهربا شارة قيادة الفريق

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، سبب ارتداء محمود عبد المنعم كهربا، شارة القيادة في الفريق البترولي، بعد عودته للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

تأهل فريق إنبي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بتغلبه على فريق المصرية للاتصالات بهدفين دون رد، في مباراة امتدت لأشواط إضافية وشهدت مشاركة كهربا في الدقيقة 103.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «كهربا لاعب كبير ونجم كبير

وله تاريخ في النادي وارتدائه شارة القيادة أمر بديهي بناء على الأقدمية».

وأضاف: «كهربا سيستعيد مستواه بالمشاركة تدريجيا في المباريات، ودور الإدارة الوقوف مع أبناء النادي.. هذه رسالة مهمة إلى 565 لاعبًا في نادي إنبي».

وينتظر إنبي الفائز من بيراميدز وبتروجت في نصف النهائي، بينما تنتهي مسيرة "وي" الذي أطاح بالأهلي في دور الـ32 وتغلب على فاركو في دور الـ16.