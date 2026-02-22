الزمالك يهزم وادي دجلة في نصف نهائي بطولة دوري الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 13 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25 - 14 لصالح الزمالك

الشوط الثالث: 25 - 17 لصالح الزمالك

ويلتقي الزمالك مع مصر للبترول يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق، بتروجت والطيران ووادي دجلة والجزيرة والزهور والجيش ومصر للبترول