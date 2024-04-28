إلغاء العرض الخاص لفيلم «السرب» لحدوث تأخير في تجهيز النسخة الخاصة بالعرض

قرر القائمون على تنظيم العرض الخاص لفيلم «السرب»، والذي كان من المقرر إقامته مساء يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل، لإلغاء العرض، وذلك بسبب حدوث تأخير في تجهيز نسخة العرض الخاصة بالفيلم، والتي ستصل بعد الموعد المحدد للعرض الخاص.

وكانت كشفت الشركة المنتجة لفيلم «السرب»، عن البوستر الرسمي للعمل، والذي ظهر فيه مجموعة من أبطال الفيلم وهم؛ أحمد السقا، وشريف منير، ومصطفى فهمي، ومحمود عبد المغني، ومحمد ممدوح، ودياب، ونيللي كريم، وصبا مبارك.

وكان المنتج تامر مرسي، قد كشف مؤخرا عن موعد طرح فيلم «السرب» المأخوذ عن أحداث حقيقية، حيث من المقرر طرحه يوم 1 مايو في دور العرض السينمائية، وذلك بعد أيام من الكشف عن تيزر الفيلم، كما كشف عن برومو فيلم «السرب»، الذي لا تزيد مدتة على دقيقة ونصف، وبدأ بجزء من كلمة الرئيس يوم 15 فبراير 2015 بعد حادث مقتل مصريين في ليبيا، والتي خاطب فيها الشعب قائلا: «شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبي الكريم.. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة».

واستعرض البرومو حجم الاستعدادت والتجهيزات الكبيرة لسلاح الطيران المصري الذي نفذ المهمة بنجاح، قبل أن يظهر الفنان شريف منير الذي يجسد في الأحداث شخصية «الفريق شريف المصري»، مخاطبا الضباط الذين تم تكليفهم بالمهمة، ومن بينهم آسر ياسين وأحمد فهمي وأحمد حاتم ومحمود عبد المغني، قائلا: «سيادة الريس أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في درنة في ليبيا.. زي ما هتروحو كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم».

وكشف عن وقوع شخصية «علي المصري» التي يجسدها الفنان أحمد السقا، في يد تنظيم داعش في ليبيا، ويخضع لعمليات تعذيب، بينما يكون الفنان محمد دياب بين صفوف التنظيم ضمن أحداث الفيلم، حيث يظهر في أحد المشاهد يسأل السقا بلهجة مصرية : «تفتكر إحنا عايزينك في إيه يا علي؟».

كما تظهر مشاهد حقيقية من الفيديو الذي نشره تنظيم داعش الإرهابي أثناء تنفيذ عملية القتل.

«السرب» من بطولة الفيلم أحمد السقا، وشريف منير، ومصطفى فهمي، ومحمد ممدوح، وعمرو عبدالجليل، ودياب، وأحمد حاتم، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومحمود عبدالمغني، ومحمد فراج، وإسلام جمال، وصبا مبارك، وأحمد صلاح حسني، ونيللي كريم، وأحمد فهمي، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد جلال.



الفيلم يتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ 21 مصريا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، في مثل هذا اليوم 15 فبراير 2015 قبل 6 سنوات، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.