محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ منظومة ميكنة المرتبات بجنوب سيناء

تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء تنفيذ نظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الــ"PAYROLL" لديوان عام المحافظة والجهات الإدارية التابعة له، حيث عرض المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بعرض خطة ومراحل التنفيذ بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

وقال سالم، في بيان للمحافظة اليوم الأربعاء، إن تنفيذ نظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة جرى تنفيذه على ثلاث مراحل متعاقبة هي مرحلة تجهيز البيانات وإرسالها لإدارة المشروع بوزارة المالية ثم مرحلة تدريب مدخل ومراجع بيانات استحقاقات العاملين، ومدير الاستحقاقات، ومراجع الحسابات ومدير ووكيل الحسابات، بكافة الجهات الإدارية بقاعة تدريب المديرية المالية بجنوب سيناء يليها مرحلة التفعيل والعمل بالنظام لتصبح نسبة التنفيذ 100% في نطاق محافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى أن تنفيذ هذا النظام يتم ضمن خطة الحكومة المصرية بشأن التحول الرقمي للوزارات والمحافظات وميكنة كل الإجراءات والعمليات التي تقوم بها أجهزة الدولة في ضوء رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، طالب محافظ جنوب سيناء خالد فوده خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، باستمرار العمل بنفس الروح لاستدامة النجاحات والإنجازات علي أرض المحافظة.

وافتتح المحافظ الجلسة بطريقة غير تقليدية حيث قام تقطيع "تورتة" ضخمة وتوزيعها على كافة الحضور احتفالا بنجاح تنظيم مؤتمر المناخ معربا عن شكره للجميع على المجهود الذي بذل خلال الفترة الماضية.

وأعلن المحافظ، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال عددًا من البطولات الرياضية، وأهمها مهرجان الهجن الدولي في يناير المقبل وسط مشاركة عربية وعالمية، وكذا عدد من المؤتمرات التي تقام علي أرض مدينه السلام وأهمها منتدى شباب العالم .

وأكد المحافظ أن جولاته الخارجية وكان أخرها زياته لدولة الأمارات العربية المتحدة جاءت بهدف تقوية العلاقات وتنشيط السياحة العربية.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال الحملات التموينية بالتنسق مع رؤساء المدن لضبط الأسعار وخاصه خلال الفترة الحالية.