 أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية للتهرب من العقوبات على النفط الإيراني - بوابة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية للتهرب من العقوبات على النفط الإيراني

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 11:33 م
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال يتزعمها رجل الأعمال التركي سيتكي أيان، لتقديمه الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، بموجب سلطات عقوبات مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إنه بالتعاون مع مسؤولين بارزين في فيلق القدس، تقوم شبكة شركات أيان بتسهيل صادرات النفط الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية وروسيا.

وأضافت أن شركات أيان أبرمت منذ سنوات تعاقدات بيع دولية للنفط الإيراني مع مشترين أجانب، وقامت بترتيب شحنات النفط وساعدت في غسل الإيرادات، وإخفاء الأصل الإيراني للنفط، وحصة فيلق القدس من عمليات البيع، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة كانت عنصرا حاسما في عمليات تهريب النفط للحرس الثوري الإيراني.

وإضافة إلى أيان، فرض مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أفراد و26 كيانا، وحدد ناقلة واحدة كممتلكات محظورة، وكلهم مرتبطون بعملياته للتهرب من العقوبات.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات بصرامة على مبيعات النفط غير القانونية للحرس الثوري الإيراني.

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