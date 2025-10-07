بابا الفاتيكان يزور تركيا ولبنان من 27 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر

أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، عن أول رحلة للبابا ليو الرابع عشر، والتي سوف تحمله إلى تركيا ولبنان خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.

وأوضح الفاتيكان اليوم الثلاثاء، أن ليو سيزور تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ولبنان من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وستشمل الزيارة إلى تركيا مدينة إزنييك المقدسة للاحتفال بالذكرى الـ1700 لمجمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول وهو احد المجامع المسكونية السبعة وفقا للكنيستين الرومانية والبيزنطينية .

يشار إلى أن الذكرى السنوية هي لحظة مهمة في العلاقات الكاثوليكية-الأرثوذكسية، وكان بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس قد خطط للاحتفال بها في رحلته الخاصة إلى تركيا في مايو الماضي بدعوة من البطريرك بارثولوميو الأول، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم.

ولكن فرنسيس توفي في أبريل الماضي، وقال ليو منذ بداية فترته البابويه إنه ينوي إكمال خطط فرنسيس.