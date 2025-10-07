موقع واي نت العبري: نتنياهو وضع حدودا للوفد الإسرائيلي في المفاوضات مع حماس

كشف موقع "واي نت" العبري، أمس الاثنين، عن حدود وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوفد تل أبيب المفاوض بشرم الشيخ في علاقة بحركة حماس وخطة ترامب لوقف الحرب على غزة.

وذكر "واي نت" أن بنيامين نتنياهو طلب من الوفد المفاوض في شرم الشيخ عدم السماح لحركة حماس بالخروج عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة أو الخريطة المرفقة بها، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال الموقع إن نتنياهو طلب أيضا من الوفد الإسرائيلي في مصر عدم التطرق لأي مواضيع أخرى غير خطة ترامب، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحاولان الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاقات.

وأضاف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف عملياته القتالية في قطاع غزة في حال عدم تحقيق أي تقدم خلال أيام قليلة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إدارة ترامب تعمل جاهدة لإحراز تقدم في الخطة المقترحة لإنهاء الصراع في غزة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن مناقشات فنية تجري في الوقت الحالي.