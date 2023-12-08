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لأسباب طبية.. استبعاد إكرامي من مواجهة بيراميدز وصن داونز

محمد جلال
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 5:05 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 5:05 م

قرر نادي بيراميدز مساء اليوم الجمعة، مغادرة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق مدينة بريتوريا عائدا إلى القاهرة، وعدم الاستمرار مع الفريق لخوض مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي عن أن إكرامي ومنذ وصول البعثة إلى بريتوريا وهو يعاني من نزلة برد حادة وارتفاع شديد في درجات الحرارة منعته من خوض التدريبات خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الحارس خضع لفحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودة إكرامي إلى القاهرة لمواصلة العلاج في ظل صعوبة تواجده في مباراة الأحد، ورغبة في تعافيه سريعا في ظل العديد من الارتباطات المحلية والقارية خلال الشهر الجاري.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز  الجنوب أفريقي في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.


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