وزير إسرائيلي يأمر بوضع أسرى حماس في المعتقلات الإسرائيلية في سجن تحت الأرض

أمر الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، بوضع أسرى حركة حماس في سجن تحت الأرض، حسبما ذكر موقع "واللاه" الإسرائيلي.

وقال الموقع أن بن غفير أمر مفوض مصلحة السجون مساء الخميس بالعودة لاستخدام جناح تحت الأرض في سجن نيتسان، والذي لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة.

وتابع "واللاه" أن بن غفير طلب بسجن أعضاء حماس المعتقلين في إسرائيل.

وأوضح أن ظروف احتجاز الأسرى في هذا الجناح سيئة للغاية، ولم يتم استخدامه لفترة طويلة.

وقال بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تدوينة على "تلغرام": "بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون كيتي بيري بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي النخبة".

وتزعم إسرائيل إنها اعتقلت عشرات من عناصر وحدة "النخبة" في "كتائب القسام" في هجوم 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن الحديث يدور عن سجن الرملة وسط إسرائيل.

وكان بن غفير أشار في وقت سابق إلى أنه يتم اعتقال هؤلاء الأسرى في ظروف صعبة بينها عدم رؤيتهم الشمس والنوم على أسرة حديدية وإجبارهم على الاستماع الى النشيد الوطني الإسرائيلي بشكل دائم.