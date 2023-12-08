العراق: الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، مساء اليوم الجمعة، بأنّ الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو "جريمة إرهابية تعرّض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات".

وجدد السوداني، خلال اجتماع أمني مع قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية لمناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية "التزام الحكومة العراقية المستمرّ بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها".

وأضاف أنها "لن تتهاون أبداً في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرّضون أمن العراق للخطر ويسيؤون لسمعته الخارجية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد أن "استهداف مبنى السفارة الأمريكية في العراق يشكل إساءة للأمن الوطني واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية".

ودعا إلى إجراء التحقيق بحقّ المقصرين من القوة المسئولة عن المنطقة، التي استخدمها "الإرهابيون" في الاعتداء، وفرض العقوبات بحقهم.

وحسب البيان فقد استمع القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع إلى إيجاز عن سير التحقيقات الجارية "لتحديد العناصر التي تعبث بأمن البلد واستقراره، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وكان مسلحون قد استهدفوا فجر اليوم مبنى السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء الحكومية بالصواريخ التي أخطأت أهدافها وسقطت على مقر جهاز الأمن الوطني وألحقت به أضرارا.