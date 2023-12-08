تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.



وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقلبين، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.



وأوضحت الهيئة الوطنية في ذلك ما يلي:



تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.



وتتوقف عملية التصويت مؤقتًا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً في كل يوم من أيام الاقتراع.



ويقوم رئيس اللجنة بغلق مقر اللجنة بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي.



وخلال هذه الساعة يتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.



ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة، حتى عودة التصويت في الساعة الرابعة.



لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساءً حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية.



• خطوات التصويت



وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع وهى كالتالي:



السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور.



يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.



يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية.



لا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.



يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.



يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في كشف توقيع الناخبين.



يوقع الناخب بخطه أو بصمته مرة واحدة في كشف توقيع الناخبين.



يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.



يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به .



يدلى الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع الورقة بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.



يقوم الناخب بغمس سبابة اليد اليمني في الحبر الفسفوري، وفي حالة وجود عجز في السبابة اليمنى تستخدم سبابة اليد اليسرى، وفي حالة وجود عجز في ذلك الإصبع يغمس أي إصبع آخر.



إذا رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفوري لا يتسلم بطاقة الرقم القومي، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات، وتحرر مذكرة بذلك، ويسلم المذكرة إلى قائد قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.



يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.



• المرشحون في الانتخابات



يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السلم".