ألمانيا تطالب إسرائيل بتعزيز جهودها لحماية المدنيين في قطاع غزة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الحكومة الإسرائيلية بتعزيز جهودها لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وعلى هامش مؤتمر المناخ العالمي في مدينة دبي الإماراتية (كوب 28)، قالت بيربوك اليوم الجمعة: "ننتظر أن تعدل إسرائيل من نهجها من أجل تخفيف معاناة المدنيين وأن تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وبالذات في شمال القطاع أيضا وأن تمضي على الصعيد العسكري بتحديد أكثر للأهداف وأن تقلل عدد الضحايا المدنيين الذين تغامر بإيقاعهم".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "الحرب على حماس وليست على الفلسطينيين الأبرياء".

وأكدت بيربوك، أن الصراع أودى بحياة عدد أكبر من اللازم من المدنيين في غزة ولفتت إلى أن الكيفية التي تخوض بها إسرائيل الحرب شيء محوري "من أجل الحفاظ على احتمال التوصل إلى حل سياسي"، وأردفت أن "من الحقائق الواقعة أنك لن تكسب الحرب إذا خسرت السلام في تلك الأثناء".

وتابعت بيربوك: "أصبحت الحياة ببساطة هي الجحيم بالنسبة للناس في غزة ولاسيما بالنسبة للأطفال"، وتحدثت الوزيرة الألمانية عن إطلاق صواريخ على إسرائيل من جانب حماس في غزة وحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن. وقالت إن أقارب "الرهائن المحتجزين لدى حماس" يساورهم القلق على ذويهم.

وواصلت بيربوك حديثها قائلة:" لهذا السبب ذهبت سدى مطالبة يغلب عليها الطابع العاطفي مثل المطالبة بوقف عام لإطلاق النار بشكل فعلي، لأن هذه المطالبة ليس لديها إجابة واضحة على السؤال عن كيفية وقف إرهاب حماس وكيف تلقي حماس السلاح وكيف يمكن أن تعود إسرائيل آمنة مرة أخرى"، بحسب تعبيرها.

ورأت بيربوك أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسير الأمور على ما هي عليه الآن، وقالت إن "إسرائيل لها الحق في أن تدافع عن نفسها في إطار القانون الدولي".

وكان الوفد المرافق لبيربوك أفاد بأن بيربوك كانت أجرت محادثات لمدة تقارب ساعة ونصف الساعة مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن زايد وأن هذه المحادثات تركزت على الوضع في الشرق الأوسط.

وتحدثت بيربوك عن هذا اللقاء وقالت إن هناك توثيقا مع "الدول العربية المعتدلة" الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وممارسة دور الوساطة.