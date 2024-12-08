انتشال جثة والبحث عن آخرين إثر سقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بأسيوط، من انتشال جثة شخص من ضمن الركاب الذين كانوا في سيارة الميكروباص التي سقطت بترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط ميكروباص يستقله عددًا من الركاب بديروط في ترعة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأمن والمرور والمباحث برئاسة اللواء وائل نصار مدير الأمن، وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة أن الميكروباص كان يجمع الركاب بموقف سيارات الأجرة بديروط الكائن على ضفاف ترعة الإبراهيمية، وفجأة تحرك للخلف؛ مما أسفر عن سقوطه بالترعة، ومصرع عدد من المستقلين، بينما تمكن من القفز 3 أشخاص، وطفل ألقت به والدته.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة وجثة لشخص يدعي محمود.س، 32 عامًا"، وجارٍ البحث عن آخرين.

وقال مصدر أمني، إن اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وجه بتكثيف البحث عن باقي الجثث الذين بلغ عددهم 7 جثث، ورفع السيارة وتمشيط حركة المرور.

وأضاف المصدر أن محافظ أسيوط، وجه بتقديم كل وسائل الدعم لأسر الضحايا، وتكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة انتشال الجثث ونقلهم إلى المستشفى، وإنهاء كل إجراءات الدفن.