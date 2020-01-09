مواجهة صعبة بين برشلونة و أتلتيكو مدريد على ملعب «الجوهرة المشعة»

الكتالوني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكأس.. ولقبان فقط للروخيبلانكوس.. غياب شتيجن وديمبلي يؤرق فالفيردي.. وسيميوني يخشى مفاجآت ميسي ورفاقه

يستهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس السوبر الإسباني عندما يلتقي أتلتيكو مدريد في التاسعة مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويقود اللقاء الحكم الإسباني، هو خوسيه لويس جونزاليس، بينما حكم تقنية الفيديو، هو خوان مارتينيو مونويرا.

وتقام فعاليات السوبر الإسباني هذه المرة بشكل مختلف عن الشكل المعتاد الذي سارت عليه البطولة منذ 1982 وحتى النسخة الماضية (2018) حيث تشهد كأس السوبر الإسبانية هذه المرة منافسة بين أربعة فرق على لقب البطولة.

وفيما رفع ريال مدريد الستار عن فعاليات البطولة أمس بمواجهة فالنسيا في أولى مباراتي الدور قبل النهائي، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، حيث ينتظر أن يخطف برشلونة معظم الأضواء، عندما يبدأ رحلة البحث عن لقبه الرابع عشر في السوبر الإسباني لاسيما وأن الفريق الكتالوني يخوض فعاليات هذه النسخة بصفوف لا ينقصها العديد من اللاعبين الكبار فيما يعاني الريال من غيابات عدة.

وتقام فعاليات هذه النسخة في مدينة جدة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة السعودية على إقامة ثلاث نسخ متتالية من السوبر الإسباني بالسعودية.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب في السوبر الإسباني حيث توج باللقب في 13 نسخة سابقة كان أحدثها في النسخة الماضية عام 2018 مقابل عشرة ألقاب للريال كان أحدثها في 2017 .

وفي المقابل ، أحرز أتلتيكو لقب السوبر مرتين سابقتين فقط في 1985 و2014 .

ويمتلك كل من الفريقين الطموح والإمكانيات التي تساعده في تحقيق هذا الطموح والفوز باللقب الأول له في 2020 .

وتمثل مباراة اليوم وكذلك بطولة السوبر بشكل عام فرصة مثالية أمام برشلونة لكسب دفعة معنوية وجديدة في هذا التوقيت الصعب من الموسم لاسيما بعد أن سقط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم وإن ظل الفريق في صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد.

كما تمثل فرصة مهمة لأتلتيكو الذي يسعى لتأكيد صحوته التي ظهرت في المباريات الأخيرة حيث حقق الفريق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها بمختلف البطولات ومنها آخر ثلاث مباريات في الدوري ليعزز الفريق مكانه في المركز الثالث بجدول المسابقة خلف برشلونة والريال.

كما ستكون المباراة بمثابة فرصة للرد على برشلونة حيث كانت آخر هزيمة تعرض لها أتلتيكو في الدوري أمام برشلونة بالذات وذلك في أول ديسمبر الماضي.

وكان هذا الفوز لبرشلونة على أتلتيكو تحقق بشق الأنفس وبهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وتبدو المشكلة الكبيرة التي تواجه الفريقين قبل مباراة اليوم هي حالة الإجهاد المنطقية وسط توالي وضغط المباريات في الأسابيع الماضية سواء في البطولة المحلية أو دوري الأبطال الأوروبي إضافة لمسافة السفر إلى السعودية.

ولهذا ، قد يلجأ إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة والأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو إلى منح الراحة لبعض اللاعبين ولكن في أضيق الحدود نظرا لأهمية وصعوبة المباراة الفاصلة ورغبة كل من الفريقين في التأهل لنهائي السوبر المقرر يوم الأحد المقبل على نفس الملعب في جدة.

ويفتقد برشلونة في هذه البطولة جهود حارس مرماه الألماني مارك أندري تير شتيجن ولاعبيه عثمان ديمبلي وأرثر للإصابات.

كما يعاني أتلتيكو من غياب اللاعبين ستيفان سافيتي ودييجو كوستا للإصابة ولكن الفريق قد يستعيد جهود قائده كوكي بعد غياب لمدة أسبوعين بسبب إصابة عضلية.