أكد نبيل معلول المدير الفني لفريق الكويت الكويتي، على قدرة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب على الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتتوجه الأنظار إلى مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون، حيث ملعب "بول بيا" والذي يبعد عن مركز المدينة بحوالي 13 كيلو مترا، ويتسع لحوالي 60 ألف مشجع، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، من أجل مشاهدة انطلاقة كأس الأمم الإفريقية 2022 والمباراة الافتتاحية التي تجمع بين فريقي الكاميرون "صاحب الأرض" وبوركينا فاسو.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "تونس ومصر والجزائر والمغرب قادرون على الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية على الرغم من قوة المنتخب النيجيري والكاميروني وكوت ديفوار والسنغال الذي اعتبره أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا".

وشدد: "صامويل إيتو وجوده مهم في هذه الفترة بسبب تمسكه بإقامة كأس الأمم الإفريقية، ولولا وجوده كانت البطولة لن تُلعب في هذا التوقيت".

وتابع: "أري أن البطولة لن تخرج عن تونس ومصر والمغرب والجزائر والسنغال، بالفعل يمتلكون لاعبون قادرون على تحقيق اللقب، كرة القدم الإفريقية تغيرت كثيرًا وأصبحت جميع المنتخبات تضم مواهب رائعة".

واختتم: "فرجاني ساسي مستواه كان مميزًا مع الزمالك ولكنه تراجع خلال الفترة الأخيرة، وعلي معلول لاعب رائع ونجح مع النادي الأهلي وتجديد عقده شيء جيد".