مدرب سيراميكا يحدد سعر بيع إيبوكا للزمالك

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حدد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباتر، سعر بيع المهاجم النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك طلب ضم جون إيبوكا في الساعات الماضية، ولا أمانع في رحيله خلال فترة الانتقالات الجارية».

وأضاف: «لا أريد إجراء صفقات تبادلية مع الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، وبيع إيبوكا سيكون بمقابل مادي فقط».

وأوضح سامي: «أنا مش محتاج لاعيبة من الأهلي أو الزمالك في الوقت الحالي، فريق سيراميكا يمتلك لاعبين مميزين أيضًا».

وأتم: «حددنا مبلغ 2 مليون دولار لبيع المهاجم النيجيري إيبوكا، والرقم ده مش كتير عليه في أندية بتدفع أرقام أكبر في لاعيبة لا تستحق».