مدرب سيراميكا يحدد سعر بيع إيبوكا للزمالك

حدد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباتر، سعر بيع المهاجم النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك طلب ضم جون إيبوكا في الساعات الماضية، ولا أمانع في رحيله خلال فترة الانتقالات الجارية».
وأضاف: «لا أريد إجراء صفقات تبادلية مع الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، وبيع إيبوكا سيكون بمقابل مادي فقط».
وأوضح سامي: «أنا مش محتاج لاعيبة من الأهلي أو الزمالك في الوقت الحالي، فريق سيراميكا يمتلك لاعبين مميزين أيضًا».
وأتم: «حددنا مبلغ 2 مليون دولار لبيع المهاجم النيجيري إيبوكا، والرقم ده مش كتير عليه في أندية بتدفع أرقام أكبر في لاعيبة لا تستحق».