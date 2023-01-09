قائمة جوائز بافتا 2023: «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» و«جنيات أنشيرين» في صدارة أفضل فيلم

* منافسة على الأفضل فى بريطانيا بين «بعد الشمس» و«جينز أزرق» و«توب جان»

* آنا أرماس وكيت بلانشيت وميشيل ويليامز وبتلروكروز وفاريل يتنافسون على الأفضل فى التمثيل



كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون «بافتا» عن القائمة الطويلة فى جميع الفئات لجوائزها السينمائية لعام 2023.

ومن المقرر الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية فى 19 فبراير، وشملت القائمة الآتى:

فى فئة أفضل فيلم جاءت أعمال «بعد الشمس»، و«كل شىء هادئ على الجبهة الغربية» و«جنيات أنشيرين» و«الفيس»، و«كل شىء فى كل مكان دفعة واحدة» و«فابلمانز»، و«معيشة»، و«قطران» و«توب جان: المنشق»، و«مثلث الحزن»، لتستحوذ على أكثر الترشيحات.

وفى فئة أفضل فيلم بريطانى، شملت القائمة أفلام: «بعد الشمس» و«جنيات أنشيرين» و«جينز أزرق» و«توب جان: المنشق» و«مثلث الحزن» و«بريان وتشارلز» و«إميلى» و«إمبراطورية النور» و«حظا سعيدا لك يا ليو جراندى» و«عاشق السيدة تشاتيرلى» و«معيشة» و«الملك المفقود» و«السيدة هاريس تذهب إلى باريس» و«ماتيلدا الموسيقية لرولد دال» و«انظر كيف يجرون» و«السباحون» و«العجائب».

فى قائمة أفضل فيلم وثائقى ضمت القائمة: «كل ما يتنفس»، و«كل الجمال وسفك الدماء»، و«مجموعة من الهواة»، و«نار الحب»، و«شبح ريتشارد هاريس» و«هللويا: ليونارد كوهين، رحلة، أغنية» و«لويس أرمسترونج بلاك أند بلوز»، و«ماكنرو» و«موناج أحلام اليقظة» و«نافالنى».

وفى فئة أفضل فيلم متحرك: «موريس المذهل» و«الأشرار» و«جييرمو ديل تورو بينوكيو» و«السنة الضوئية» و«مارسيل القشرة بارتداء الأحذية» و«التوابع: صعود جرو» و«القط ذو الحذاء: الأمنية الأخيرة: آخر أمنية» و«تحول إلى اللون الأحمر».

وضمت قائمة أفضل مخرج: «بعد الشمس»، و«كل شىء هادئ على الجبهة الغربية»، و«جنيات أنشيرين» و«كورساج» و«قرار المغادرة»، و«الفيس»، و«كل شىء فى كل مكان دفعة واحدة» و«نار الحب» و«الفتاة الهادئة» و«القديس عمر»، و«قالت»، و«قطران» و«حتى» و«توب جان: المنشق» و«المرأة الملك» و«المرأة تتحدث».

وفى فئة أفضل ممثلة: نعومى آكى عن دورها فى فيلم «أريد أن أرقص مع شخص ما»، وآنا دى أرماس عن فيلم «الشقراء»، وكيت بلانشيت عن فيلم «تار»، وجيسيكا شاستين عن فيلم «الممرضة الصالحة»، وفيولا ديفيس عن فيلم «المرأة الملكة »، ودانييل ديدويلر عن «حتى»، وليزلى مانفيل عن فيلم «السيدة هاريس تذهب إلى باريس»، وإيما طومسون عن فيلم «حظا سعيدا لك ليو جراندى»، وميشيل ويليامز عن دورها بفيلم «فابيلمانز».

وفى فئة أفضل ممثل تضم القائمة: أوستن بتلر عن دوره بفيلم «الفيس»، وتوم كروز عن فيلم «توب جان: مافريك»، وهاريس ديكنسون عن فيلم «مثلث الحزن»، وبريندان فريزر عن فيلم «الحوت»، وكولين فاريل عن فيلم «جنيات انشرين» ودانيال كالويا عن فيلم «كل شئى هادئ على الجهة الغربية»، وداريل ماكورماك عن فيلم «حظ سعيد لك ليو جراندى» وبول ميسكال عن فيلم «بعد الشمس»، وبيل نيجى عن دوره فى «المعيشة».

وفى فئة أفضل ممثلة مساعدة: أنجيلا باسيت عن فيلم «بلاك بانتر واكاندا للأبد»، وهونج تشاو عن فيلم «الحوت»، وكيرى كوندون عن فيلم «جنيات أنشيرين»، وجيمى لى كورتيس عن فيلم «كل شىء فى كل مكان دفعة واحدة»، ودوللى دى ليون عن فيلم «مثلث الحزن»، ولاشانا لينش فعن فيلم «المرأة الملكة»، وجانيل موناى عن فيلم «زجاج البصل: لغز يطرد السكاكين»، وكارى موليجان عن فيلم «قالت»، وإيما طومسون عن فيلم «ماتيلدا الموسيقية لرولد دال»، وايمى لو وود عن دورها فى «المعيشة».

وتضم ترشيحات فئة أفضل ممثل مساعد: بريندان جليسون عن دوره بفيلم «جنيات أنشيرين»، وتوم هانكس عن فيلم «الفيس»، ووودى هارلسون عن فيلم «مثلث الحزن»، وبارى كيوجان عن «جنيات أنشيرين»، وبراد بيت عن دوره فى «بابل»، وكى هوى كوان عن فيلم «كل شىء فى كل مكان دفعة واحدة»، وإيدى ريدماين عن فيلم «الممرضة الصالحة»، وألبريشت شوش فى فيلم «كل شىء هادئ على الجهة الغربية» وميشيل وارد عن فيلم «إمبراطورية النور»، وبن وشو عن دوره فى «امرأة تتحدث»، وميشيل يوه عن «كل شىء فى كل مكان دفعة واحدة».

وفى فئة أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية جاءت أفلام:

«كل شىء هادئ على الجبهة الغربية»، و«الأرجنتين، 1985»، و«باردو، السجل الكاذب لحفنة من الحقائق»، و«إغلاق»، و«كورساج »، و«قرار المغادرة»، و«EO»، و«العنكبوت المقدس»، و«الفتاة الهادئة».

وفى فئة أفضل سيناريو أصلى: «كل شىء هادئ على الجبهة الغربية»، و«البصل الزجاجى: يخرج الغموض من السكاكين»، و«بينوكيو من جيلميرو ديل تورو »، و«معيشة»، و«الفتاة الهادئة»، و«قالت»، و«توب جان: المنشق»، و«الحوت»، و«المرأة تتحدث»، و«العجائب».