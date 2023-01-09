 أستراليا.. القبض على رجل بعد إصابة طفل بسهم في رأسه - بوابة الشروق
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أستراليا.. القبض على رجل بعد إصابة طفل بسهم في رأسه

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 11:25 ص
قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، إنه تم توجيه تهمة لرجل 53 عاما، بالتسبب في إصابة طفل 5 سنوات، بطريقة متهورة بسهم في ولاية "نيو ساوث ويلز" في شرق أستراليا.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إن الصبي أصيب بسهم في رأسه مساء أمس الأحد بينما كان يلعب في الفناء الخلفي لمنزله في وينجهام، على بعد حوالي 330 كيلومترا شمال سيدني.

وأجرى المسعفون الإسعافات الأولية للطفل المصاب في مكان الحادث، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي المزيد من العلاج، ووصفت حالته بأنها "مستقرة".

وألقت الشرطة القبض على الرجل المتسبب في الحادث من منزل مجاور، ثم أفرجت عنه بكفالة مشروطة.

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