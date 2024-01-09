يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، تقديم فرص لشركات ناشئة جديدة، وذلك في حلقة يوم غد الأربعاء في تمام التاسعة مساء.

تشهد الحلقة الثانية عشر من البرنامج، عرض عدد من المشروعات، وهي Weddngo أول سوق إلكتروني لحجز خدمات الزفاف في مصر (القاعة - الفستان - فنان المكياج - مصور الزفاف - رحلة شهر العسل - مركز التجميل - طبيب الأسنان والتجميل - سيارة الزفة – المطرب) ويقدم أكثر من 16 طريقة للدفع، بما في ذلك خدمات الدفع بالتقسيط.

وكذلك Abgad أبجد وهو تطبيق بدأ في عام 2022 ويبسط تكلفة الرحلة التعليمية للعائلات والمؤسسات التعليمية من خلال تمويل الطلاب والأسر عبر القروض والمنح الدراسية، ومشروع دارك سليوشن Dark Solution وهي شركة مصرية متميزة في تقديم الـ Special Coffee، ولديها مصنعها الخاص لتحميص البن، وتبيع منتجات القهوة الخام بكل أنواعها لعدد كبير من المحلات.