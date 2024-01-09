إصابة 30 جنديا وضابطا إسرائيليا في انفجار شاحنة تحمل متفجرات بقطاع غزة

أفاد موقع «والا» العبري، بإصابة 30 جنديا وضابطا إسرائيليا في انفجار شاحنة مواد متفجرة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 6 آخرين.

وقال الموقع إن «تحقيقًا أوليًا كشف أن الجنود الستة قتلوا جراء انفجار كمية كبيرة من المتفجرات منقولة على متن شاحنة إلى وسط قطاع غزة».

وذكر الموقع العبري، أن «المتفجرات كانت مخصصة لتدمير البنية التحتية تحت الأرض في مدينة خان يونس، الواقعة جنوب القطاع».

وصرح مسئولون بالجيش الإسرائيلي بأنهم «لا يستبعدون احتمال أن يكون الانفجار ناجما عن إطلاق قذيفة دبابة أصابت منطقة قريبة من الشاحنة»، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 جنود إضافيين في وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى اليوم إلى 9، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة جنود خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 180 قتيلا.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الجيش القول إن «جنديا وثلاثة ضباط واثنين من جنود الاحتياط أصيبوا بإصابات خطيرة».

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه «جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج».