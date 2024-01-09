رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن يتهم الحوثيين برفض مبادرات لدفع رواتب الموظفين

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، الحوثيين، برفض كل المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعليمي بأن " رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج".

وتطرق اللقاء "إلى التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان"، حسب البيان.

وأشار العليمي إلى "التعنت المستمر من قبل المليشيات الحوثية إزاء مساعي السلام، بما في ذلك رفضها كل المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، فضلًا عن هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".

ومنذ العام 2016، انقطعت رواتب أكثر من مليون موظف في القطاع العام، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وبات هذا الملف من أكثر الملفات تعقيدا في أزمة البلاد.

ولفت البيان، إلى أن العليمي أكد للمبعوث الأمريكي "التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني".

وجدد العليمي انفتاحه "على كل المبادرات من أجل وقف الحرب، وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا".

ويأتي ذلك مع استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية الرامية لتحقيق سلام دائم في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.