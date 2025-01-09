تراشق بالألفاظ بين النواب اللبنانيين خلال جلسة انتخاب الرئيس

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شهدت جلسة انتخاب الرئيس اللبناني الجديد، صباح اليوم الخميس، مشادات وتراشقًا بالألفاظ بين مجموعة من النواب.

وتصاعدت حدة الخلاف والتراشق بالألفاظ بين النائبين سليم عون، وبولا يعقوبيان التي طالبت بضرورة انتخاب رئيس للبلاد، وعدم التحجج بمخالفة الدستور لتخطي الشغور الرئاسي الذي يعيشه البلاد.

وأضافت يعقوبيان: «أكبر مخالفة دستورية أن يبقى الشغور عامين و4 أشهر وألا ينتخب المجلس رئيسا ويتحجج بالدستور، وجوزيف عون قد يكون منافساً للطبقة السياسية ولديه شعبية».

ويعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.