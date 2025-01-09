جوزيف عون بعد انتخابه رئيسا للبنان: أتعهد بمنع توطين الأخوة الفلسطينيين في بلادنا

أدى جوزيف عون، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبنان، أمام مجلس النواب.

وتعهد في كلمة عقب انتخابه رئيسا للبلاد، اليوم الخميس، برفض توطين الأخوة الفلسطينيين، حفاظًا على حق العودة.

ووعد ببسط السيادة على كل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيمات اللجوء الفلسطينية، متعهدًا بإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقية.

وأشار إلى حرصه على بناء شراكات استراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا، ومنع التآمر على الأنظمة، وممارسة سياسة الحياد السياسي.

ولفت إلى اعتزامه استقطاب السياح والتلامذة والمستثمرين العرب؛ لبناء اقتصادات متكاملة ومتعاونة.

واعتبر أن الفرصة «تاريخية» لبدء حوار جدي مع الدولة السورية، من أجل معالجة كل المسائل العالقة، لا سيما مسألة احترام سيادة واستقلال البلدين، وضبط الحدود، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وملف المفقودين وحل مسألة النازحين.

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.