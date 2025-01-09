وزير الثقافة: موافقة الوزارة شرط لوضع التماثيل في أي ميدان

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إنه دور السينما بمصر تواجه مشكلة، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لدعم هؤلاء الدور بالمحافظات.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أنه يجب مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص في دعم قصور الثقافة والاستثمار فيها.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الثقافة ترحب بالقطاع الخاص في دعم قصور الثقافة على مستوى المحافظات، معقبًا: «نحتاج إلى شراكة القطاع الخاص لتطوير هذه القصور الثقافية».

ولفت إلى أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بشأن تنسيق وضع أي تمثال في الميادين العامة من خلال وزارة الثقافة، حيث لا بد من موافقة الوزارة على وضع أي تمثال في أي ميدان.

وعن أزمة طلاء أسدين قصر النيل، علق وزير الثقافة قائلًا: «ما حدث في تماثيل الأسود كان مجرد دهان جديد لمقاومة العوامل الجوية مع الحفاظ على جودتهم».