شهيدان وإصابتان إحداهما خطرة في قصف للاحتلال على مدينة غزة ومخيم المغازي

استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخران، اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، ومخيم المغازي.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين قرب ملعب فلسطين غرب مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنين أصيبا بجروح، أحدهما بجروح حرجة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46006 مواطنين، وإصابة 109,378 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.