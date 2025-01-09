وزير الصحة: واجهنا ظروفا قاسية جدا على مدار سنة في أزمة الأدوية

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الدولة مرّت بظروف قاسية جدًا على مدار سنة كاملة فيما يخص أزمة الأدوية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الأربعاء، أن حجم سوق الدواء في مصر يصل إلى 300 مليار جنيه سنويًّا.

وأوضح أنّ وزارة الصحة تنفق سنويًّا ما بين 30 و35 مليار جنيه على سوق الأدوية، مؤكدا أن الصيدليات الخاصة تمثل نحو 70% من سوق الداوء.

ولفت إلى أن مصر لديها منذ أواخر الثلاثينات صناعات دوائية في أكثر من 180 مصنعًا، ولديها بنية تحتية في كفاءات رفيعة من كليات الصيدلة، قائلا إن مصر تنتج 91% من الأدوية المتداولة في البلاد.

وذكرأن حجم المستورد يبلغ 9%، وهي أدوية أورام ومناعة وأدوية بيولوجية صعبة، موضحًا أنّ دورة إنتاج الدواء في مصر تستغرق ما بين 4 و5 أشهر بدءًا من توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى تصل إلى المستهلك.

وشدد على أن سبب أزمة الأدوية في الفترات الماضية كان عدم توفر عملة، حيث كانت تعقد اجتماعات أسبوعية مع البنك المركزي وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، لمتابعة الأمر.