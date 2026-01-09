 الشرع يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي في دمشق - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 12:08 م القاهرة
الشرع يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي في دمشق

دمشق (د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 11:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 11:51 ص

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوفد المرافق، في قصر الشعب بدمشق، اليوم الجمعة.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل صباح اليوم وفدًا من الاتحاد الأوروبي في قصر الشعب بدمشق، برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وكان الرئيس الشرع التقى يوم 24 سبتمبر الماضي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويعد الاتحاد الأوروبي مانحًا ماليًا رئيسيًا لسوريا وقدم مساعدات، كما استضاف التكتل الأوروبي في آذار الماضي مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا، وتعهد مع الدول الأعضاء بتقديم 4ر3 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة داخل سوريا وفي المنطقة.

ويعد الوفد الأوروبي الذي وصل دمشق أبرز الوفود الأوروبية التي زارت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

